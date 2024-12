Tuna, com Mercy Nunes, volta reinar no futebol feminino paraense

Mercy Nunes, mostrou ser o verdadeiro técnico de futebol feminino predestinado no Pará. No comando da Tuna Luso, sagrou-se campeão paraense de 2024;Mercy já foi campeão pela Esmac, seis vezes. Pelo Clube do Remo, duas vezes. Agora pela Tuna.

Depois de fracassar nas temporadas passadas, neste ano, no entanto, a situação mudou com a reorganização do departamento com a chegada da coordenadora Pâmela Massou.Mercy Nunes foi contratado uma semana antes da começar o campeonato. Com sua expertise transformou o time da Águia Guerreira num ‘tanque de guerra’, destruindo os adversários.

A coroação veio diante do Tiradentes com a vitória de 2 a 1, na última rodada do quadrangular do Parazão Feminino.Realizou uma grande campanha. Obteve maior número de vitórias na competição. Foram doze vitórias; 2 derrotas e um empate. Marcou 71 gols e sofreu 8. Foi o quarto título paraense de futebol feminino: 2011/2013/2014/2024.