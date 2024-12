FESTIVAL – Manoel Cordeiro toca ritmos amazônicos com pegada eletrônica

O mestre da guitarrada Manoel Cordeiro leva ao Festival de Música da Amazônica toda a sua versatilidade em formato misto de música ao vivo com música eletrônica, na próxima sexta-feira, 20, no Palco Marechal, no Ver-o-Rio, às 20h. Manoel estará com a sua inseparável guitarra acompanhado de músicos acústicos e de um computador recheado de suas músicas eletrônicas para reproduzir o som potente que ele tocou no Rock in Rio, em 2019.

Autor do recente manifesto “MPB feita na Amazônia”, que reivindica a valorização da riqueza musical da região, Manoel Cordeiro traz os ritmos regionais para a linguagem eletrônica. “Vou tocar a guitarra junto com a programação eletrônica, que eu mesmo fiz, mais o sax (Daniel Serrão) e a percussão (Katarina Chaves). Vai ser um recorte da variedade das vertentes de músicas feitas aqui”, antecipa.

Entre as músicas autorais que Manoel Cordeiro vai apresentar no festival em versão eletrônica, estão “Conexão Amazônia-Caribe”; “Lambada desumana”; “Cúmbia do maestro”, single em homenagem a Beethoven; “Tu não tem coragem”, homenagem ao saudoso fotógrafo paraense Thiago Araújo; “Arena”, faixa do álbum dos Desumanos, banda que Manoel possui no Rio de Janeiro com Felipe Cordeiro, Liminha, Kassim e Stephane San Juan, lançado na Espanha; além de um pout-pourri de carimbó.

O manifesto MPB feita na Amazônia foi lançado por Manoel Cordeiro a nível nacional, no mês passado, em São Paulo, para marcar a contagem para a chegada do aniversário de 70 anos de Manoel Cordeiro, que coincidirá com a realização da COP 30, em novembro de 2025, em Belém.

Festival de Música Amazônica – Show de Manoel Cordeiro

Dia: Sexta-feira, 20/12

Hora: 20h

Local: Palco Marechal, Ver-o-Rio (Umarizal)

Gratuito

Imagem: Nay Jinknss