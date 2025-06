Último dia! Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (6), às 23h59 (horário de Brasília), o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante, no site do Inep.

Mesmo quem teve isenção da taxa aprovada precisa se inscrever. Estudantes do 3º ano do ensino médio em escolas públicas têm os dados pré-preenchidos, mas devem confirmar a inscrição para garantir a participação sem custo.

Neste ano, o Enem volta a oferecer a possibilidade de obter o certificado de conclusão do ensino médio. A opção é válida para maiores de 18 anos que não concluíram essa etapa e que atingirem as notas mínimas exigidas: 450 pontos em cada área e 500 na redação.

Outro destaque é o prazo final para solicitar atendimento especializado e o uso de nome social, que também se encerra hoje. Pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, podem acessar o edital completo em Libras no canal do Inep no YouTube.

Quem não tem isenção precisa pagar a taxa de R$ 85 até quarta-feira (11), via boleto, Pix, cartão ou débito. O sistema não gera boleto para concluintes do ensino médio em escola pública ou inscritos no CadÚnico que buscam certificação.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil, exceto em três municípios do Pará, onde o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro por causa da COP30. O formato da prova segue o tradicional: dois dias, com questões objetivas e uma redação.

O Enem segue como a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil, por meio do Sisu, Prouni e Fies.