Única paraense no Estágio Visita da Câmara, jovem universitária leva a Amazônia ao centro da política nacional

Geovana Sampaio, estudante da UFPA, vivenciou os bastidores do Legislativo em Brasília, articulou oportunidades para juventudes amazônidas e se destacou como liderança coletiva desde a fase virtual do programa.

Durante quatro dias, a estudante Geovana Sampaio Gonçalves, de Belém (PA), viveu uma experiência transformadora no coração da política brasileira. Única paraense entre os 80 jovens universitários selecionados para o Estágio Visita da Câmara dos Deputados, a licencianda em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA) não apenas participou da programação oficial como também construiu pontes para que mais jovens nortistas tenham acesso ao espaço que, até então, parecia distante.

Geovana no Gabinete do Deputado Henderson Pinto (MDB-PA) com a assessora responsável pelo auxílio da inscrição, Dra. Naiane Aires. Arquivo Pessoal, 2025.

Indicada pelo deputado federal Henderson Pinto (MDB-PA), Geovana enfrentou um processo seletivo ágil e competitivo. “As vagas se esgotam em menos de uma hora. Tive que enviar meus dados ao gabinete e completar a inscrição em menos de 20 minutos”, relembra. Após a seleção, ela participou de uma etapa preparatória online, com aulas, leituras e encontros no Zoom com servidores da Câmara, entendendo como funciona a engrenagem legislativa do país.

Foi ainda no período virtual que Geovana começou a se destacar. Com os colegas, organizou de forma independente a criação de comissões entre os estagiários. Ela integrou e contribuiu com a Comissão de Comunicação, responsável pela produção de conteúdo para o perfil “Jovem na Câmara”, bem como idealizou a Comissão de Cultura, que viria a organizar atividades de integração ao lado de trocas culturais durante o período presencial, como o amigo oculto com presentes regionais.

Geovana no Salão Verde com amigos do Estágio Visita ao lado da Deputada Tabata Amaral. Arquivo Pessoal, 2025.

Já em Brasília, sua atuação se ampliou. Além de participar dos debates legislativos e entrevistas, as quais faziam parte do seu trabalho em grupo, com parlamentares sobre a PEC que finda a reeleição e promove uma eleição unificada. Geovana igualmente identificou uma lacuna gritante: a sub-representação da juventude nortista no programa. “Poderia ter feito tudo de forma individual. Mas entendi que representar meu estado era também criar caminhos para outros estarem aqui. A ausência da juventude paraense nesses espaços é um problema, e precisamos enfrentá-lo”, afirmou a ativista.

Geovana com amiga do Estágio Visita acompanhadas de Marcos Sorrentino e Dandara no Ministério do Meio Ambiente. Arquivo Pessoal, 2025.

Movida por esse propósito, articulou diretamente com gabinetes da bancada do Pará a criação de estratégias para ampliar o acesso de estudantes nortistas ao Estágio Visita. Segundo ela, a ideia foi bem recebida: “Muitos gabinetes relataram dificuldade de se conectar com os jovens. Minha proposta mostrou que há romper com esse distanciamento através da minha mediação em prol de transformar a dificuldade em oportunidade de formação política e cidadã.” Durante a semana, Geovana também participou de uma reunião com o diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Marcos Sorrentino, para viabilizar uma simulação de modelos diplomáticos durante a COP-30, em Belém.

Outro ponto alto da sua participação foi a cobertura especial que realizou para a Força Meninas, organização sem fins lucrativos que atua nacionalmente com o objetivo de promover o protagonismo de meninas e mulheres nas ciências, na tecnologia, na política e em outras áreas historicamente dominadas por homens. A instituição, da qual Geovana faz parte desde que venceu o prêmio “Mude o Mundo como uma Menina” na categoria Determinada em 2023, tem oferecido apoio contínuo em sua trajetória, por meio de conexões, visibilidade e incentivo ao seu desenvolvimento como jovem liderança amazônida.

Geovana com repórter Vera Morgado na Rádio Câmara. Arquivo Pessoal, 2025.

Durante todo o programa, Geovana representou a Força Meninas de forma oficial: usou a vestimenta institucional nas atividades da Câmara, compartilhou a rotina do Estágio Visita nos canais da organização e, ainda, concedeu uma entrevista ao programa Mulheres de Palavra, da Rádio Câmara, onde abordou a importância da presença feminina nesses espaços, o impacto da Força Meninas em sua trajetória e as ações sociais que desenvolve como jovem amazônida engajada.

“Meu compromisso é com o coletivo”, defende. “Estar aqui não é sobre status. É sobre abrir caminho. É mostrar para as meninas da Amazônia que elas também podem e merecem estar nesses espaços.”

Na apresentação final do programa, Geovana se emociona ao escolher a palavra “superação” para definir sua jornada. “Há um ano, eu estava num leito de hospital. Hoje, cantei o hino nacional no plenário Ulisses Guimarães, lado a lado com deputados. Isso é superação. É prova de que a juventude nortista não só pode, como deve estar onde as decisões são tomadas.”, conta a jovem. Ainda segundo o deputado federal Keniston Braga (MDB-PA) “Você estuda história e hoje você faz história na Câmara dos Deputados”. Todavia, a jovem carrega no seu peito que nunca foi sobre uma conversa, uma foto ou um autógrafo, sempre foi sobre multiplicar, transbordar aquela oportunidade para a sua comunidade, em especial, para outras meninas paraenses.

SOBRE O PROGRAMA ESTÁGIO VISITA

Geovana no Plenário Ulysses Guimarães, Sessão Solene em Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Arquivo Pessoal, 2025.

O Estágio Visita de Curta Duração é uma iniciativa promovida pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) da Câmara dos Deputados e tem como principal objetivo aproximar estudantes universitários da realidade legislativa brasileira. Voltado para jovens de 18 a 29 anos regularmente matriculados em qualquer curso superior, o programa oferece uma imersão de quatro dias no cotidiano da Câmara, com atividades formativas, visitas a comissões, debates com parlamentares e simulações legislativas.

Para participar, é necessário ser indicado por um deputado ou deputada federal, que submete os nomes ao CEFOR dentro do prazo estabelecido. Cada parlamentar pode indicar até dois estudantes por edição. O processo de inscrição costuma ser bastante concorrido e exige agilidade, já que as vagas costumam se esgotar em menos de uma hora após a abertura do sistema. Embora o engajamento social, a atuação em projetos e o interesse por cidadania e democracia sejam diferenciais, não há critérios eliminatórios além da idade, matrícula ativa em uma universidade e a indicação formal de um gabinete.

Uma nova edição do programa está prevista ainda para o segundo semestre de 2025, oferecendo mais uma oportunidade para jovens de todo o Brasil vivenciarem de perto o funcionamento do Poder Legislativo. Para saber mais, os interessados devem acompanhar o site oficial da Câmara dos Deputados e procurar os gabinetes dos seus representantes no Congresso Nacional para obter orientações sobre como participar.

Mais informações estão disponíveis em: www.camara.leg.br/estagio-visita