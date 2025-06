Rebeca Lindsay e Klessinha se unem em novo EP Audiovisual “Seresta Brega Marcantes”

Após emocionar o público com a gravação do DVD “Conexões”, a cantora e compositora Rebeca Lindsay, um dos maiores nomes do tecnomelody e do brega paraense, dá sequência à sua fase mais produtiva com um novo projeto especial ao lado da estrela da seresta, Klessinha. O audiovisual “Seresta Brega Marcantes” gravado ao vivo em Belém do Pará, reúne 6 faixas com o melhor estilo “Bregão”, com arranjos que misturam a marcância do tecnomelody com a sensibilidade da seresta nordestina.

A ideia do projeto partiu de Rebeca, conhecida como a “Rainha das Marcantes”, que convidou Klessinha para essa conexão musical inédita entre Norte e Nordeste, fortalecendo ainda mais os laços entre dois ritmos que embalam milhões de brasileiros. “A Klessinha é uma potência. Quando pensei nesse projeto cheio de sentimento e brega de verdade, ela foi o primeiro nome que me veio. Essa união representa o que a nossa música tem de mais forte: emoção, raiz e verdade”, afirma Rebeca.

Com 20 anos de carreira, Rebeca Lindsay segue como uma das vozes mais potentes da música paraense. A artista emplacou sucessos como “Meu Primeiro Amor”, “Tatuagem” e “Pode Chorar”, conquistando o Brasil e até o público europeu, com apresentações internacionais. Rebeca Lindsay emocionou o público com seu projeto audiovisual “Conexões”, gravado em Belém do Pará e que teve participações dos artistas Silfarley, Priscila Senna, Manu Bahtidão, Allanzinho, Valeria Paiva e Banda AR-15.

Já Klessinha, que começou sua trajetória aos 14 anos e hoje é um dos grandes nomes da seresta contemporânea, vem ganhando cada vez mais espaço com sua autenticidade, voz marcante e carisma. Após o sucesso do projeto “Seresta da Klessinha”, ela segue surpreendendo o público com lançamentos consistentes e parcerias de peso, como com Solange Almeida e Pablo.

A gravação do set audiovisual entrega muito sentimento, romantismo e identidade musical, além de marcar mais um momento importante na expansão da música popular do Norte e Nordeste para todo o país.

Assista ao set “Seresta Brega Marcantes”: https://www.youtube.com/watch?v=p5VWl-qWgKg

Ouça agora: https://open.spotify.com/intl-pt/album/7w4GmmE9S808b3AvuW9GJ2