Vaticano confirma participação na COP30 e promove programação pastoral em Belém

O Vaticano anunciou oficialmente que estará presente na COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém, no Pará, fortalecendo o papel da Igreja Católica no debate sobre as mudanças climáticas e a proteção da Amazônia.

A participação inclui uma delegação que será liderada pelo Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, e está prevista uma ampla agenda pastoral na capital paraense. O Vaticano planeja atividades temáticas com foco em justiça climática, floresta amazônica, direitos dos povos indígenas e promoção do cuidado da “Casa Comum”.

Além da presença nas negociações oficiais, a programação pastoral vai abranger:

encontros inter-religiosos e de fé com ênfase na proteção ambiental e na promoção da dignidade humana;

momentos celebrativos e litúrgicos abertos à comunidade de Belém e visitantes internacionais;

ações de sensibilização e diálogo com a população da Amazônia, destacando o vínculo entre espiritualidade e responsabilidade socioambiental.

O anúncio reflete uma mudança simbólica e estratégica: a COP30, sediada numa floresta tropical, passa a reunir não apenas representantes de governos e empresas, mas também entidades como o Vaticano, que veem na crise climática uma urgência ética, moral e global. A participação da Santa Sé pode ampliar o alcance da conferência, atraindo atenção de grupos religiosos e da sociedade civil em escala internacional.

Com essa confirmação, Belém reforça sua posição como palco de debates de amplitude global que vão além de ciência e economia, entrando no terreno das visões de mundo, valores, e alianças multissetoriais.

