Vencedores da melhor amêndoa de origem e melhor chocolate da Amazônia anunciados ao final do Festival Internacional

Castanhal, município do nordeste paraense, Região Metropolitana de Belém, é o grande vencedor do concurso de melhor amêndoa anunciado na noite do último sábado, 28, no Festival Internacional de Chocolate e Cacau que encerra neste domingo, 29, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A amêndoa vencedora na categoria mistura é produzida na Fazenda Monte Castelo pelos produtores Osny Ramos e Norton da Costa.

Pela primeira vez o Chocolat Amazônia contou com a realização do concurso de melhor amêndoas. Se inscreveram 29 produtores que enviaram suas amostras para o Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA), pertencente à Universidade Federal do Pará), que executou o certame. O concurso é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cacaicultura do Pará (Funcacau).

O prêmio foi recebido pelo produtor Osny Ramos que informou que a antes de trabalhar com cacau, a fazenda produzia pimenta-do-reino. Com a dificuldade de produção dessa cultura, os produtores aceitaram as sementes que foram doadas pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), há cinco anos. Segundo ele, principalmente no último ano, os sócio-produtores se empenharam mais para aumentar a qualidade do plantio da amêndoa.Foto: Mateus Costa/ Ascom Sedap

“Viajamos pelo Brasil, estudei muito, aperfeiçoamos as técnicas de processamento e fermentação e emprego de tecnologia para chegar aqui hoje e foi a primeira vez que participamos do concurso e já saímos agraciados”, comemorou Ramos.

Para ele, o concurso é muito importante, pois acaba se tornando a principal janela de exposição para o produtor e “fator de estimulo para que a gente possa cada vez mais melhorar as amêndoas e as técnicas empregadas para que a gente possa estar oferecendo sempre as melhores do mercado”, recomendou.

QUALIDADE

O secretário de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, que anunciou o nome do ganhador de melhor amêndoa de cacau, ressaltou a importância de um concurso como o que foi realizado pela Sedap e Funcacau. Disse que além de fortalecer a cultura do Cacau na Amazônia, estimula os produtores a se empenhem não apenas para o momento do concurso, mas para ter cada vez mais uma amêndoa e um chocolate de qualidade.

“Trata-se de uma iniciativa extraordinária, nós temos aqui as melhores amêndoas de origem e chocolate fabricado com amêndoa da Amazônia; é um momento de comemorar, nossas amêndoas já participaram e venceram de concursos importantes também nacionais e internacionais”, frisou Queiroz.

Antes da entrega da premiação da melhor amêndoa, seis ganhadores do Pará que já se destacaram em concursos nacionais e internacionais foram homenageados. São eles: Francisco Pereira Cruz, João Rios e João Evangelista (do assentamento Tuerê, município de Novo Repartimento), Robson Brogni e Míriam Federicci de Medicilândia.

CHOCOLATE

A solenidade no Hangar iniciou com a entrega dos prêmios de melhor chocolate do Pará. Esse foi o quarto ano que o CVACBA executou esse concurso dentro do Chocolat Amazônia. Os dois concursos, como explicou o professor Jesus Souza, coordenador do centro, foram idealizados para valorizar o chocolate e a amêndoa produzidas no Pará que já eram reconhecidos fora do Estado e precisam, também, ser agraciados com premiações localmente. Certame semelhante também foi realizada em Altamira, durante o Chocolat Xingu.

Para participar do concurso, o concorrente teve que utilizar obrigatoriamente amêndoa de cacau produzida por cacau proveniente da Amazônia. As inscrições foram abertas para produtores de qualquer estado do Brasil.

Os ganhadores do melhor chocolate são:

Categoria ao Leite

. Primeiro lugar – Monjolo Chocolates/Campinas São Paulo

. Segundo Lugar – Belamazônia (Vitória do Xingu)

. Terceiro lugar- Abelha Cacau (Altamira)

Categoria Chocolate Intenso

. Primeiro lugar- Ozawa Chocolates (Altamira)

. Segundo lugar – Kakao Blumem(Brasil Novo)

. Terceiro lugar – Ozawa Chocolates (Altamira)

Os ganhadores da melhor amêndoa são:

Categoria Varietal

. Primeiro lugar – José Renato Preuss /Kakao Blumen(Brasil Novo)

.Segundo lugar- Raimundo Tavares de Souza/ Cacau Forasteiro (Baião)

. Terceiro lugar – Hélia Félix / Cacau Manaus(Medicilândia)

Categoria Mistura

. Primeiro lugar – Osny Ramos e Norton da Costa/ Fazenda Monte Castelo (Castanhal)

. Segundo lugar – Paulo Barbosa Nascimento /CEPOTX(Vitória do Xingu)

. Terceiro lugar – Raimundo Silva /CEPOTX(Uruará) Imagens: Mateus Costa/Agência Pará de Notícias