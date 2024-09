Desenrola Fies: Entenda como renegociar suas dívida estudantis

O Desenrola Fies foi criado como uma solução para estudantes que estão em dificuldades para quitar suas dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O objetivo é oferecer condições especiais de renegociação, como descontos significativos e opções de parcelamento, para aliviar a carga financeira sobre os estudantes endividados.

Neste artigo, vamos explicar como funciona o programa, quem pode se inscrever, quais são os benefícios oferecidos e como você pode começar a renegociar suas dívidas de forma eficiente.

Como funciona o Desenrola Fies?

Iniciado para resolver problemas de inadimplência, o Desenrola Fies abrange dívidas de contratos feitos até 2017, desde que estejam inadimplentes até 30 de junho de 2023. O prazo para se registrar no programa é até 31 de dezembro de 2024. Desde o seu início, milhares de estudantes já firmaram acordos de renegociação, resultando na recuperação de grandes quantias para os cofres públicos.

Os estudantes que aderirem ao programa podem renegociar suas dívidas com condições vantajosas, incluindo descontos de até 99% e opções flexíveis de pagamento.

Quem pode se inscrever no programa?

Para participar do Desenrola Fies, o estudante deve ter um contrato assinado até o final de 2017 e estar em dívida até a data estipulada no programa. Estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou que receberam o auxílio emergencial poderão obter condições ainda mais vantajosas.

A renegociação pode ser iniciada através dos aplicativos de bancos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ou diretamente em uma agência bancária.

Benefícios do Desenrola Fies

Os benefícios oferecidos pelo programa podem variar conforme o perfil do devedor:

Descontos elevados: Para aqueles que estão inadimplentes por mais de 360 dias, cadastrados no CadÚnico ou recebendo auxílio emergencial, os descontos podem chegar a até 99%.

Para aqueles que estão inadimplentes por mais de 360 dias, cadastrados no CadÚnico ou recebendo auxílio emergencial, os descontos podem chegar a até 99%. Parcelamento flexível: Há opções de pagamento parcelado e redução significativa dos juros, facilitando a reorganização financeira do estudante.

O programa já permitiu a renegociação de milhares de contratos, recuperando milhões de reais para o governo. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, conforme o acordo estabelecido com o banco.

Dicas para renegociar sua dívida

Para tornar o processo de renegociação mais acessível, seguem algumas dicas práticas:

Verifique os requisitos: Antes de iniciar a renegociação, confirme se seu contrato e dívidas atendem aos critérios do programa. Utilize os aplicativos de bancos: Os aplicativos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil permitem iniciar a renegociação rapidamente e com maior comodidade. Avalie as condições: Analise as opções de desconto e parcelamento para escolher a melhor forma de resolver sua dívida. Procure o banco financiador: Em caso de dúvidas, utilize os canais de atendimento dos bancos financiadores para obter suporte.

Canais de atendimento para renegociação

Caixa Econômica Federal: Aplicativo da Caixa WhatsApp: 0800 104 0 104 Central de Atendimento: 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais regiões)

Banco do Brasil (BB): Aplicativo do BB WhatsApp: 61 4004 0001 Central de Atendimento: 0800 729 0001

Ministério da Educação (MEC) e FNDE: Número: 0800 616161 Canal “Fale Conosco”



O Desenrola Fies oferece uma chance valiosa para estudantes quitarem suas dívidas com melhores condições. Com o prazo para adesão até o final de 2024, é importante que os interessados se informem e iniciem o processo de renegociação o quanto antes para aproveitar todos os benefícios possíveis.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / ruigsantos