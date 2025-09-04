Venda de ingressos para arquibancadas do Círio 2025 inicia em 9 setembro

Ingressos estarão disponíveis apenas online e terão setores A e B, sendo este último totalmente coberto.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) inicia no dia 9 de setembro, a venda dos ingressos para as arquibancadas destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2025. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br, a partir das 8h. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores: Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que este ano será totalmente coberta.

A venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QRCode impresso, medida que garante maior segurança, evita falsificações e assegura melhor controle de acesso. Não haverá meia-entrada.

Serão disponibilizados mais de 4 mil lugares para cada dia. Os valores são:

Trasladação: R$ 130,00 (setor A) e R$ 160,00 (setor B – coberto)

Círio: R$ 200,00 (setor A) e R$ 230,00 (setor B – coberto)

Estrutura

A montagem das arquibancadas, sob responsabilidade da Loc Engenharia, tem previsão de início a partir do dia 10 de setembro, na Avenida Presidente Vargas, passando por vistoria do Corpo de Bombeiros até o início de outubro. Além do espaço para assistir às procissões, o público contará com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. O acesso às arquibancadas será liberado a partir das 17h no dia da Trasladação e das 6h da manhã no domingo do Círio.

Gratuidade

A DFN disponibilizará 900 ingressos gratuitos para pessoas com direito à gratuidade: idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Serão 600 ingressos para a Trasladação e 300 para o Círio.

O cadastro deverá ser feito no mesmo site de vendas a partir de 11 de setembro. A retirada dos ingressos ocorrerá exclusivamente na Casa de Plácido, localizada no Centro Social Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário), mediante comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no dia 16 de setembro, no horário de 8 às 14h. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita e não precisam de cadastro.

As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré desde 2012. Toda a arrecadação com a venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nazaré.

Serviço:



Venda de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2025

Data: 9 de setembro

Valores:

Setor A – Trasladação 130,00 e Círio 200,00

Setor B (coberto) – Trasladação 160,00 e Círio 230,00

Gratuidade: solicitação a partir de 11 de setembro

Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 16 de setembro

Local: Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica.

Hora: 8 às 14h

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 108 apoiadores.

Imagem: ASCOM Basílica Santuário