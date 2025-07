Venda de Wesley entra para top-5 do Flamengo; lateral está em lista seleta do clube na década

Negociação do jovem com a Roma pode render R$ 196 milhões para os cofres rubro-negros

Por Redação do ge

A venda de Wesley para a Roma entrou para o top-5 de maiores negócios da história do Flamengo. O clube italiano pagará 25 milhões de euros (R$ 163 milhões) para contratar o lateral-direito. É o quarto maior valor arrecadado pelo clube, mas a quantia pode aumentar.

O acordo prevê o pagamento de mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por metas a serem atingidas pelo jogador. Assim, a venda pode chegar a R$ 196 milhões, de acordo com a cotação atual.

Top-5 de maiores vendas da história do Flamengo:

Vinícius Júnior para o Real Madrid (Espanha): 45 milhões de euros (R$ 164 milhões)

45 milhões de euros (R$ 164 milhões) Lucas Paquetá para o Milan (Itália): 35 milhões de euros (R$ 151 milhões)

35 milhões de euros (R$ 151 milhões) Reinier para o Real Madrid (Espanha): 30 milhões de euros (R$ 136 milhões)

30 milhões de euros (R$ 136 milhões) Wesley para a Roma (Itália): 25 milhões de euros (R$ 163 milhões)

25 milhões de euros (R$ 163 milhões) Gerson para o Zenit (Rússia): 25 milhões de euros (R$ 160 milhões)

O lateral-direito viajou, na manhã deste sábado, para Roma. Ele assinará contrato com o clube italiano válido por cinco temporadas. Wesley teve uma ascensão rápida no Flamengo.

— É incrível um jogador da base passar tudo que ele passou aqui e ter tido essa volta por cima que ele teve. De vaiado a valer 30 milhões de euros e poder escolher aonde jogar. Mérito dele. Ele trabalhou muito e merece isso — disse Filipe Luís na última quarta-feira.

O jovem deixa o Flamengo como parte de um grupo seleto: está entre os 18 jogadores revelados pelo clube que ultrapassaram a marca de 100 jogos pelo time profissional neste século. Além de Wesley, com 139 partidas, também alcançaram este feito: Julio Cesar (287), Ibson (233), Fernando (216), Jônatas (204), Luiz Antônio (178), Paulo Victor (173), Diego (172), Matheuzinho (153), Welinton (152), Jean (148), Alessandro (130), André Bahia (123), João Gomes (122), Roma (118), Airton (110), Andrezinho (108) e Victor Hugo (107).

Wesley chegou ao Flamengo sem custos, em 2021, aos 17 anos, para reforçar a base. Ele conquistou seu espaço rapidamente. Em poucas semanas, recebeu uma valorização contratual e, meses depois, estreou na equipe profissional, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2022, fez parte do time de jovens que disputou o Campeonato Carioca e permaneceu no elenco principal desde então.

Ele sai do Flamengo após 139 jogos, com quatro gols, seis assistências e seis títulos conquistados, entre eles uma Libertadores e duas Copas do Brasil. Na última quarta-feira, no jogo de sua despedida, Wesley marcou o gol da vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo