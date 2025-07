Criador de “Os Simpsons” revela quando série irá acabar; saiba mais

Série encerrou sua 36ª temporada em 2025

Juliana Melguiso, colaboração para a CNN

Durante o painel focado em “Os Simpsons” na San Diego Comic-Con (SDCC), o criador da produção, Matt Groening, revelou uma previsão de quando a série chegará ao fim.

Após inúmeros rumores de que a animação seria encerrada em sua 36ª temporada, Groening afirmou que, por enquanto, isso só deve acontecer quando algum dos dubladores principais falecer.

“Honestamente? Eu pensei que seríamos cancelados na 36ª”, brincou Groening. “Não, por enquanto não estamos pensando em um final. Vamos continuar e vamos continuar até que alguém de nós morra!“.

Prestes a completar a marca de 800 episódios, a equipe da série planeja uma nova temporada grandiosa. Segundo o criador, o 37º ano da atração contará com nomes como Kieran Culkin (“Succession”), Danny Pudi (“Community”), Glenn Howerton (“It’s Always Sunny in Philadelphia”), Idris Elba (“Thor”), Michael Keaton (“Os Fantasmas Ainda Se Divertem”) e Viola Davis (“G20”).

No Brasil, “Os Simpsons”, série conhecida por “prever” eventos históricos, é exibida pelo Disney+. Por enquanto, ainda não há previsão de estreia para a 37ª temporada.

Reprodução/20th Century Studios