Vídeo: Vice-governadora Hana Ghassan visita obras do Hospital Materno-Infantil de Marabá, com entrega prevista para o início de 2026

Unidade está com mais de 80% das obras concluídas e deverá ampliar a assistência materno-infantil para os 18 municípios da região a partir de 2026

O governo do Estado reafirmou, na manhã desta terça-feira (25), o compromisso com a expansão e qualificação da rede pública de saúde na Região de Integração dos Carajás. A vice-governadora Hana Ghassan esteve em Marabá para acompanhar de perto o avanço das obras do Hospital Materno-Infantil (HMI), que já alcançam mais de 80% de execução e têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2026. O novo hospital é fruto de uma parceria entre o governo do Pará e a Vale, com gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e complementa os investimentos recentes, como a entrega da Policlínica de Marabá.

Durante a visita, a vice-governadora destacou o impacto que a nova unidade terá na vida das famílias da região, reforçando que o HMI representa um avanço na assistência materno-infantil.

A vice-governadora lembrou ainda que o governo vem ampliando investimentos estruturantes em Marabá. “Recentemente, entregamos a Policlínica, o Natea, a creche, a Usina da Paz, e estamos avançando para entregar o mais rápido possível esse hospital grandioso, um dos mais modernos do Brasil, totalmente equipado com tecnologia de ponta para atender Marabá e toda a região”, completou.

A estrutura do HMI foi planejada para ofertar serviços de urgência e emergência, internação, consultas médicas e apoio diagnóstico e terapêutico, com laboratório de análises clínicas, exames de imagem e métodos gráficos, garantindo assistência integral e humanizada.

A secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz, reforçou que os indicadores regionais mostram a urgência desse investimento. “Em 2024, na Região de Integração dos Carajás, foram realizados 14.431 partos, sendo 5.975 vaginais e 8.456 cesáreos. Desse total, 1.683 resultaram em bebês prematuros. Esses dados demonstram a necessidade e importância do Hospital Materno-Infantil, que está sendo construído em Marabá, para atender mães, bebês e crianças dos municípios da região”, destacou.

A estrutura física do HMI foi projetada para garantir atendimento especializado e em diferentes níveis de complexidade. Serão quatro pavimentos e um total de doze mil metros quadrados de área construída, com 135 leitos distribuídos entre enfermarias, UTI adulto, UTI Neonatal, UTI Pediátrica, UCI, Mãe Canguru e leitos de isolamento. No primeiro pavimento, funcionarão a UTI neonatal, UTI adulto, banco de leite, laboratório, UTI pediátrica e áreas de apoio. O segundo pavimento abrigará o centro cirúrgico, o centro obstétrico e a agência transfusional. No terceiro pavimento ficará a clínica pediátrica e, no quarto, a clínica obstétrica, áreas técnicas, hall, áreas sociais e refeitório.

O bloco cirúrgico contará com três salas de cirurgia geral e uma sala de parto cirúrgico, enquanto o Centro de Parto Normal terá oito salas de pré-parto, parto e pós-parto. No térreo estarão a Emergência, ambulatórios, áreas sociais, diagnóstico e administração, e o subsolo abrigará vestiários, áreas técnicas, manutenção, circulação vertical e almoxarifado.

Nova praça em Marabá

Ainda durante a agenda em Marabá, a vice-governadora Hana Ghassan assinou o documento que oficializa a doação de um terreno para a Prefeitura, destinado à construção de uma nova praça em frente ao Terminal Rodoviário, na Folha 32. O espaço doado possui cerca de 16 mil m² e será utilizado para implantação de uma área de lazer com paisagismo, bancos, estacionamento e outras estruturas que vão beneficiar diretamente os moradores.

Informações: Ascom Sespa