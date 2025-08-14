Vídeo: A nova missão de MacKenzie Scott: Formar a próxima geração de médicos

Aos 75 anos, Alice Walton, herdeira do Walmart, financiou a criação da instituição americana que leva seu nome na cidade natal de sua família.

A bilionária Alice Walton, herdeira do Walmart e a mulher mais rica do mundo, inaugurou a Alice L. Walton School of Medicine com uma turma inicial de 48 alunos. A faculdade, localizada em Bentonville, Arkansas, na cidade natal de sua família, foi criada com o propósito de formar profissionais que adotem uma abordagem holística na medicina.

Segundo a Dra. Sharmila Makhija, reitora e CEO da universidade, o currículo integra ciências e humanidades para preparar médicos tecnicamente e com um forte senso de empatia. Como parte desse diferencial, os estudantes terão aulas de culinária e atividades práticas de cultivo de alimentos.

A escola, que possui 14.300 metros quadrados, fica em uma propriedade da família Walton. O campus inclui um estúdio de bem-estar, jardins terapêuticos e hortas. Em 2017, Alice Walton já havia fundado a Art Bridges Foundation, organização focada em ampliar o acesso à arte. Em agosto do ano passado, essa fundação anunciou uma doação de US$ 249 milhões para ajudar a financiar a nova faculdade de medicina.

Durante a inauguração, Walton destacou a importância de uma medicina que considere o bem-estar mental, social, emocional e físico dos pacientes. “Quero criar oportunidades que ajudem pessoas e comunidades a realizarem seus sonhos”, disse.

Com 75 anos, Alice Walton é filha do fundador do Walmart, Sam Walton, e faz parte do “Clube dos 100 Bilhões” da Forbes, com um patrimônio estimado em US$ 112 bilhões. Ela é a segunda mulher a alcançar o status de “centibilionária”.

