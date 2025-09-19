sexta-feira, setembro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Vídeo: após reforma histórica, mercado de peixe do Ver-o-Peso é entregue à população

Mercado de peixe do Ver-o-Peso é reinaugurado e traz melhorias para quase 100 trabalhadores

Na manhã desta sexta-feira (19), o prefeito de Belém, Igor Normando, entrega mais uma etapa da reforma do Complexo do Ver-o-Peso, que já conta com mais de 90% das obras concluídas. Desta vez, o destaque é o Mercado de Peixe, que foi totalmente revitalizado e equipado.

A obra beneficia 94 permissionários que trabalham no local. O espaço recebeu três banheiros reformados (incluindo um com acessibilidade), novas caixas térmicas com maior capacidade de armazenamento e 68 boxes de vendas com bancadas novas. O mercado também foi completamente pintado, recebeu iluminação de LED, novo piso, reforço nas câmeras de segurança, nova fiação elétrica e o telhado restaurado.

Um dos principais diferenciais da reforma são duas máquinas de gelo, com capacidade de produção de mil toneladas por dia, garantindo uma melhor conservação do pescado.

Foto: Divulgação Ag.Belém

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Barcaça de grãos perde o controle e bate em pilar
Próximo artigo
Vídeo: Governador do Estado, brinca com torcedor sobre ajuda ao Paysandu “Só se eu for jogar”

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315