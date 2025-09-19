Vídeo: após reforma histórica, mercado de peixe do Ver-o-Peso é entregue à população

Mercado de peixe do Ver-o-Peso é reinaugurado e traz melhorias para quase 100 trabalhadores

Na manhã desta sexta-feira (19), o prefeito de Belém, Igor Normando, entrega mais uma etapa da reforma do Complexo do Ver-o-Peso, que já conta com mais de 90% das obras concluídas. Desta vez, o destaque é o Mercado de Peixe, que foi totalmente revitalizado e equipado.

A obra beneficia 94 permissionários que trabalham no local. O espaço recebeu três banheiros reformados (incluindo um com acessibilidade), novas caixas térmicas com maior capacidade de armazenamento e 68 boxes de vendas com bancadas novas. O mercado também foi completamente pintado, recebeu iluminação de LED, novo piso, reforço nas câmeras de segurança, nova fiação elétrica e o telhado restaurado.

Um dos principais diferenciais da reforma são duas máquinas de gelo, com capacidade de produção de mil toneladas por dia, garantindo uma melhor conservação do pescado.

Foto: Divulgação Ag.Belém

