Vídeo: Governador do Estado, brinca com torcedor sobre ajuda ao Paysandu “Só se eu for jogar”

A situação inusitada aconteceu enquanto o governador inspecionava as obras do Porto Futuro II.
Um momento descontraído durante a visita do governador Helder Barbalho às obras do Porto Futuro II viralizou nas redes sociais. Um torcedor do Paysandu pediu que ele ajudasse o clube, e a resposta bem-humorada do governador foi: “só se eu for jogar”.
A brincadeira acontece pouco mais de um mês após o Banpará, patrocinador do Paysandu, ampliar o valor repassado ao clube. O acréscimo de R$ 600 mil foi crucial para que o Papão pudesse quitar o transfer ban, uma punição imposta pela FIFA por uma dívida com um clube de Portugal.
