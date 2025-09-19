sexta-feira, setembro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vídeo: Governador do Estado, brinca com torcedor sobre ajuda ao Paysandu “Só se eu for jogar”

A situação inusitada aconteceu enquanto o governador inspecionava as obras do Porto Futuro II.

Um momento descontraído durante a visita do governador Helder Barbalho às obras do Porto Futuro II viralizou nas redes sociais. Um torcedor do Paysandu pediu que ele ajudasse o clube, e a resposta bem-humorada do governador foi: “só se eu for jogar”.

A brincadeira acontece pouco mais de um mês após o Banpará, patrocinador do Paysandu, ampliar o valor repassado ao clube. O acréscimo de R$ 600 mil foi crucial para que o Papão pudesse quitar o transfer ban, uma punição imposta pela FIFA por uma dívida com um clube de Portugal.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: após reforma histórica, mercado de peixe do Ver-o-Peso é entregue à população
Próximo artigo
Vice-governadora Hana Ghassan recebe medalha do TCMPA e participa da inauguração de novo anexo em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315