segunda-feira, outubro 20, 2025
Desde 1876
ENTRETENIMENTO

Vídeo: casal viraliza ao usar estratégia inusitada para atravessar cruzamento congestionado

Um casal chamou atenção nas redes sociais ao adotar uma estratégia inusitada para conseguir atravessar um cruzamento congestionado. O momento foi registrado em vídeo, que rapidamente viralizou e gerou debate entre internautas.

Nas imagens, é possível ver o casal tentando atravessar uma via completamente tomada por veículos, quando decide agir de forma criativa para contornar o trânsito intenso. A atitude surpreendeu motoristas e pedestres que presenciaram a cena.

Nas redes sociais, o vídeo acumulou milhares de visualizações e comentários. Enquanto alguns usuários elogiaram a criatividade e o bom humor do casal, outros criticaram a imprudência da ação, destacando os riscos de tentar atravessar em meio a um engarrafamento.

A cena, curiosa e polêmica, mostra como situações cotidianas podem rapidamente virar assunto nas redes — principalmente quando envolvem improviso e ousadia.

Vídeo: Motorista percorre 3 km com pneus destruídos e é preso com mais de 300 kg de maconha na BR-277, no Paraná
Vídeo: Homem furta cone de sinalização em cruzamento de Capanema, no nordeste do Pará

