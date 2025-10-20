segunda-feira, outubro 20, 2025
Vídeo: Homem furta cone de sinalização em cruzamento de Capanema, no nordeste do Pará

Um homem furtou um cone de sinalização que estava sendo utilizado para alertar sobre um buraco no cruzamento da Rua Quatorze de Março com a Duque de Caxias, no município de Capanema, nordeste do Pará.

O cone havia sido colocado para avisar motoristas e pedestres sobre o risco no local, mas acabou sendo levado pelo suspeito, que foi flagrado por moradores da região. A ação gerou repercussão nas redes sociais, com internautas criticando a atitude e destacando o perigo que a retirada do equipamento representa para quem trafega pelo cruzamento.

Após o furto, a área ficou sem sinalização, aumentando o risco de acidentes. Moradores pedem que o buraco seja rapidamente reparado e que medidas sejam tomadas para evitar novos furtos de materiais de segurança no local.

