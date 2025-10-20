segunda-feira, outubro 20, 2025
Vídeo: Motorista percorre 3 km com pneus destruídos e é preso com mais de 300 kg de maconha na BR-277, no Paraná

Um motorista de 27 anos percorreu cerca de três quilômetros com os pneus completamente destruídos após passar por um equipamento dilacerador utilizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma perseguição na BR-277, em Guarapuava, região central do Paraná. O caso aconteceu na manhã de sábado (18).

De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma operação de fiscalização quando o condutor desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Para conter o veículo, os policiais acionaram o dispositivo conhecido como “cama de faquir”, que perfura os pneus.

Mesmo com os quatro pneus rasgados, o motorista continuou dirigindo por cerca de três quilômetros, até que a perseguição terminou no acostamento da rodovia.

Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram 316,8 quilos de maconha escondidos sob o assoalho traseiro, bancos e porta-malas do veículo.

O suspeito contou aos agentes que pegou o carro carregado com a droga em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e que o destino final seria São Paulo.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa. O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guarapuava.

