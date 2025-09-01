segunda-feira, setembro 1, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: Polícia Federal e Receita Federal apreendem cocaína no porto de Barcarena


Em uma ação conjunta na madrugada de domingo (31), a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de 30 quilos de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará.

A droga estava escondida em um contêiner refrigerado que transportava uma carga de açaí com destino a Sydney, na Austrália. A detecção do entorpecente foi possível graças à ajuda da cadela farejadora K9 Isa. Os 30 tabletes, de aproximadamente 1 kg cada, foram encontrados em um compartimento externo do contêiner.

A carga foi apreendida e a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a origem da droga e identificar os responsáveis pelo crime de tráfico internacional.

