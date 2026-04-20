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Vídeo: Coração com coração”; Xuxa envia mensagem emocionante a Ana Paula Renault após perda do pai

Apresentadora compartilha vídeo da jornalista e deseja forças para a família superar o luto.

A corrente de solidariedade em torno de Ana Paula Renault ganhou um reforço de peso e muita emoção. Após a trágica notícia do falecimento de seu pai, Gerardo Machado Renault, a eterna “Rainha dos Baixinhos”, Xuxa Meneghel, utilizou suas redes sociais para enviar uma mensagem de conforto que emocionou internautas e fãs da jornalista.

Xuxa compartilhou em seu perfil oficial o vídeo em que Ana Paula aparece abalada no BBB 26. Na legenda, a apresentadora deixou de lado o protocolo e escreveu palavras de profundo carinho, demonstrando empatia pela dor da ex-BBB.

“Ana, eu queria te dar um abraço de coração com coração e deixar ele falar. Que você e sua família sintam as melhores energias pra vocês superarem essa perda!”, declarou Xuxa.

O Apoio das Estrelas

O gesto de Xuxa reforça o impacto que o luto de Ana Paula causou não apenas no público, mas também entre grandes personalidades da televisão brasileira. A mensagem da apresentadora foi vista como um acalento necessário para a “Veterana”, que enfrenta o momento mais difícil de sua trajetória no reality show.

Nas redes sociais, internautas celebraram a atitude de Xuxa, destacando como o apoio de uma figura tão icônica ajuda a fortalecer a rede de afeto formada em torno de Ana Paula e seus familiares neste momento de despedida.

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