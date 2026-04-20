Vídeo: O exemplo de Xuxa; Ana Paula Renault busca força no luto da Rainha para seguir no BBB 26

A reta final do BBB 26 continua mergulhada em uma atmosfera de superação e memórias emocionantes. Após receber a notícia do falecimento de seu pai, Gerardo Machado Renault, dentro da casa, Ana Paula Renault encontrou em um ícone da televisão brasileira o exemplo necessário para reunir forças: Xuxa Meneghel.

Em conversa com seus aliados no confinamento, a jornalista relembrou um momento histórico que moldou sua visão sobre resiliência e profissionalismo.

Ainda muito abatida, Ana Paula compartilhou com Milena e Juliano como a postura de Xuxa diante do luto serviu de norte para o seu próprio momento de dor. Ela recordou o episódio em que a apresentadora seguiu com seus compromissos profissionais mesmo após perder o pai, Luiz Floriano Meneghel, em 2017.

“Sempre ficou na minha memória, porque sempre achei ela uma apresentadora muito ‘Ela’. A Xuxa nunca teve medo de ser ela”, desabafou Ana Paula.

Exemplo de Força ao Vivo

Para a sister, o fato de Xuxa ter escolhido encarar o público e falar abertamente sobre sua perda foi um divisor de águas. Ana Paula revelou que essa imagem de coragem é o que a mantém de pé no reality. “Ela foi apresentar o programa e falou que tinha que ir mesmo. Eu assisti isso quando o pai dela morreu e tenho isso na cabeça até hoje”, explicou.

A participante destacou que, no momento em que Tadeu Schmidt fez o contato com a casa para consolá-la, a primeira imagem que lhe veio à mente foi a de Xuxa falando de seu próprio pai.

Um Convite à Reflexão

Ana Paula fez questão de pedir aos colegas de confinamento que busquem conhecer esse relato da Rainha dos Baixinhos quando saírem do programa, classificando-o como algo “muito forte” que marcou sua vida para sempre. Ao espelhar-se em Xuxa, a loira reforça sua decisão de seguir em frente na disputa, transformando o luto em uma jornada de honra à memória de seu pai.