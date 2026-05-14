Vídeo: Caminhão perde freio, atinge pedestres e igreja evangélica em grave acidente na RJ-150

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (14), pouco antes das 9h, na rodovia RJ-150, na altura do km 9, em Parada Folly, distrito de Amparo.

Segundo informações preliminares, um caminhão teria perdido o freio ao passar por uma curva sinuosa, colidindo contra pedestres, um automóvel e a igreja evangélica Deus é Amor.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente para atender a ocorrência. Até o momento, há confirmação de três mortes e outros feridos no local.

Ambulâncias, equipes de resgate e forças de segurança seguem atuando na área.

Por conta do acidente, o tráfego na região passou a operar em sistema “Pare e Siga”, provocando lentidão na rodovia.

As circunstâncias da tragédia deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.