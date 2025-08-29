sexta-feira, agosto 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vídeo: É do Verdão; Palmeiras fecha com o meio-campista Andreas Pereira

O meio-campista Andreas Pereira deixou o Fulham e assinou com o Verdão até o final de 2028.

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Andreas Pereira, de 29 anos, com um contrato que vai até dezembro de 2028. A negociação custou 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), a serem pagos de forma parcelada ao Fulham, antigo clube do jogador.

“Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil”, declarou o jogador, que já realizou os exames médicos na Inglaterra e se prepara para viajar ao Brasil nos próximos dias.

Nascido na Bélgica, Andreas Pereira tem passagens por clubes como PSV, Manchester United, Granada, Valencia, Lazio, Flamengo e, por último, o Fulham, onde disputou 119 jogos, marcando 10 gols e dando 19 assistências.

O meio-campista chega para reforçar o setor após a saída de Richard Ríos e se junta a Lucas Evangelista. Com passagens pela Seleção Brasileira, Andreas vê a mudança como uma oportunidade de brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

A contratação encerra uma longa negociação iniciada em dezembro do ano passado, quando o jogador optou por permanecer na Inglaterra. Sem espaço no início da nova temporada, Andreas e sua equipe retomaram as conversas com o Verdão, e as tratativas avançaram rapidamente.

Andreas Pereira é o 12º reforço do Palmeiras para a temporada. Antes dele, o clube já havia anunciado outros nomes, como os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, o lateral Khellven, o volante Emiliano Martínez, além de atacantes como Paulinho e Vitor Roque.

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Alepa recebe documento com a Revisão do PPA 2024-2027

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,287FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315