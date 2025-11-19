Vídeo: Encontro de gigantes; Cristiano Ronaldo participa de jantar exclusivo na Casa Branca com Trump e Mohammed bin Salman

O astro português esteve presente no evento que reuniu grandes nomes da política e do esporte.

O astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, participou de um jantar de alto nível na Casa Branca nesta terça-feira (18), ao lado de figuras influentes da política global, incluindo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

O craque português esteve no evento ao lado de sua esposa, Georgina Rodríguez, em uma reunião que juntou diversos nomes importantes.

A presença de Cristiano Ronaldo no encontro reforça seus laços com a Arábia Saudita, onde ele atua pelo Al-Nassr desde 2023. Seu contrato com o clube, que é controlado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, se estende até 2027.

Elogios a Trump e Copa de 2026

O encontro se alinha com os comentários recentes feitos por CR7 sobre o presidente Trump. Em entrevista ao Piers Morgan Uncensored, o jogador havia expressado sua admiração:

“É uma das pessoas mais importantes do mundo, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazer um dia, se tiver a oportunidade. É uma das pessoas com quem me quero sentar e ter uma boa conversa. Gosto mesmo dele, porque acho que consegue fazer as coisas acontecerem. Donald Trump é uma daquelas pessoas que podem ajudar a mudar o mundo.”

Além da agenda diplomática, Cristiano Ronaldo se prepara para um retorno a solo norte-americano no próximo ano: Portugal garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, após golear a Armênia por 9 a 1 nas Eliminatórias Europeias.

Foto: Tom Brenner/ Reuters

