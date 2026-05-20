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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Virgínia se pronuncia após polêmica envolvendo vídeo com macaco

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para se pronunciar após a repercussão de um vídeo envolvendo um macaco e comentários relacionados ao caso.

Em vídeo publicado na internet, Virgínia afirmou que jamais teve intenção de ofender alguém e pediu desculpas às pessoas que se sentiram incomodadas com a situação.

“Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém”, declarou.

A influenciadora também afirmou que sempre apoiou Vinícius Júnior na luta contra o racismo e repudiou comentários ofensivos feitos nas redes sociais.

Segundo Virgínia, o vídeo mostra um comportamento que já havia ocorrido anteriormente com o animal e não tinha qualquer intenção discriminatória.

A declaração repercutiu nas redes sociais e gerou debates entre internautas.

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