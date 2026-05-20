Vídeo: Anitta, LISA e Rema anunciam música “Goals” para a Copa do Mundo 2026

A cantora Anitta anunciou uma parceria internacional com LISA e Rema para a música “Goals”, ligada à Copa do Mundo FIFA 2026.

O anúncio movimentou as redes sociais e gerou expectativa entre fãs dos artistas, que celebraram a união de nomes da música pop e afrobeat em um projeto relacionado ao maior torneio de futebol do mundo.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Até o momento, mais detalhes sobre a data de lançamento da música não foram divulgados oficialmente.