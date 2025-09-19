sexta-feira, setembro 19, 2025
Vice-governadora Hana Ghassan recebe medalha do TCMPA e participa da inauguração de novo anexo em Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, foi homenageada nesta quinta-feira (18) com a Medalha da Ordem de Mérito de Contas “Governador Alacid da Silva Nunes” no grau de Comendadora, em cerimônia realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA). Na mesma ocasião, foi entregue o novo anexo do Tribunal em Belém.

A medalha também foi concedida à primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, como reconhecimento pelas contribuições de ambas para o fortalecimento institucional. Hana Ghassan discursou, afirmando que recebe a condecoração em nome do Governo do Estado, do governador Helder Barbalho e toda a equipe que trabalha para promover maior transparência, eficiência e compromisso com o serviço público do Pará.

O novo anexo do TCMPA é uma estrutura moderna e sustentável, equipada com sistema de energia solar, e foi projetado para ampliar a capacidade de atendimento do Tribunal. A ideia é oferecer melhores condições de trabalho para os servidores, além de um espaço mais acolhedor para gestores municipais e para a população que busca apoio institucional.

Conselheiros do TCMPA destacaram que o investimento vai além da arquitetura: trata-se de fortalecer mecanismos de controle externo, promover transparência e garantir que os recursos públicos sejam bem aplicados. O presidente do Tribunal, Lúcio Vale, enfatizou que o novo espaço reafirma o papel do órgão como elo entre cidadãos, gestores públicos e fiscalização eficaz.

A cerimônia reuniu autoridades, servidores do Tribunal, além de representantes do Executivo estadual, reforçando que o Estado do Pará busca cada vez mais promover gestão pública de qualidade, infraestrutura funcional e reconhecimento dos que contribuem para esses avanços.

Imagem: Agência Pará

