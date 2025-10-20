Sustentabilidade: ação arrecada quase 3 toneladas de resíduos recicláveis no Círio de Nazaré

Iniciativa da Equatorial Pará promoveu conscientização ambiental e engajou o público com itens personalizados

A ação de sustentabilidade do programa E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, durante o Círio de Nazaré, que trocou resíduos recicláveis por camisas e bonés personalizados arrecadou 2,7 toneladas de materiais, que serão destinados a empresas especializadas para a destinação ambiental adequada.

A distribuidora realizou a ação tanto na praça Waldemar Henrique, dentro da programação da Vila Círio Iluminado, como também nos postos de atendimento do projeto espalhados por Belém, Ananindeua e Castanhal, onde os clientes puderam participar entregando materiais como plástico, papel, papelão, eletrônicos com placas, baterias e óleo de cozinha.

De acordo com Pricila Hinvaitt, analista da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, a ação foi um sucesso e demonstra o compromisso da população e da distribuidora com a sustentabilidade e o meio ambiente.

“O E+ Reciclagem já é um projeto consolidado e realizar essa ação dentro da programação de Círio estimula ainda mais as pessoas, já que é tradição adquirir camisas e bonés para acompanhar as procissões da festividade. A iniciativa de Círio já foi concluída, mas os nossos postos continuam em pleno funcionamento para quem quiser doar resíduos recicláveis e garantir descontos na fatura”, afirma.

Vila Círio Iluminado

A Vila Círio Iluminado ocorreu na praça Waldemar Henrique, até 19 de outubro. Uma das novidades foi a maior roda gigante itinerante do Pará. Com 36 metros de altura ela ofereceu uma visão panorâmica espetacular de Belém. Além disso, o espaço contou com áreas instagramáveis e a população acompanhou mais de 65 shows regionais. Toda a programação foi gratuita, repetindo o sucesso do ano passado. O evento teve o patrocínio da Equatorial Pará.