Vídeo: Inter Miami mantém sigilo sobre possível lesão de Messi

Sem jogar, Messi fica empolgado na torcida durante vitória de Inter Miami

Mesmo sem a presença de Lionel Messi em campo, o Inter Miami venceu o Tigres por 2 a 1 na última quarta-feira (20), garantindo uma vaga nas semifinais da Leagues Cup. A competição da Concacaf reúne clubes dos Estados Unidos e do México.

Messi acompanhou o jogo decisivo no Chase Stadium ao lado de sua esposa, Antonela Roccuzzo. O casal chamou a atenção por torcer com entusiasmo, celebrando a vitória da equipe.

O atleta sofreu uma lesão no início de agosto, tirou o craque de duas semanas de jogos. Ele retornou aos gramados no último sábado (16), entrando no segundo tempo da vitória por 3 a 1 contra o Los Angeles Galaxy. Na ocasião, Messi marcou o segundo gol do Inter Miami e deu a assistência para Luis Suárez fechar o placar.

A ausência de Messi na escalação pegou os torcedores de surpresa. Até o momento, o clube não divulgou nenhuma informação oficial sobre o motivo da não participação do jogador na partida.

