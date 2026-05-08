sexta-feira, maio 8, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Adolescente morre após rompimento de corda em tirolesa na China

Uma adolescente morreu após um grave acidente envolvendo uma tirolesa em China.

De acordo com informações divulgadas sobre o caso, a jovem teria alertado que a corda de segurança apresentava problemas antes do início da atividade, mas não teria sido ouvida.

Durante o percurso, a estrutura se rompeu, provocando uma queda de mais de 150 metros. A adolescente não resistiu aos ferimentos.

O episódio causou grande repercussão nas redes sociais e reacendeu discussões sobre fiscalização e segurança em atrações radicais e parques de aventura.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades locais.

Web banner Poupança Banpará-300x100
Artigo anterior
Sefa apreende mais de 500 mil litros de combustível de aviação em Santarém
Próximo artigo
Vídeo: IZA relata dificuldades na amamentação após nascimento da filha Nala

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,539FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Web banner Poupança Banpará-320x320
GovPa_UsiPazStaIzabel_WebBanner_320x320px_Abr26

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315