Vídeo: Adolescente morre após rompimento de corda em tirolesa na China

Uma adolescente morreu após um grave acidente envolvendo uma tirolesa em China.

De acordo com informações divulgadas sobre o caso, a jovem teria alertado que a corda de segurança apresentava problemas antes do início da atividade, mas não teria sido ouvida.

Durante o percurso, a estrutura se rompeu, provocando uma queda de mais de 150 metros. A adolescente não resistiu aos ferimentos.

O episódio causou grande repercussão nas redes sociais e reacendeu discussões sobre fiscalização e segurança em atrações radicais e parques de aventura.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades locais.