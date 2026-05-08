Vídeo: Adolescente morre após rompimento de corda em tirolesa na China

Uma adolescente morreu após um grave acidente envolvendo uma tirolesa em China.
De acordo com informações divulgadas sobre o caso, a jovem teria alertado que a corda de segurança apresentava problemas antes do início da atividade, mas não teria sido ouvida.
Durante o percurso, a estrutura se rompeu, provocando uma queda de mais de 150 metros. A adolescente não resistiu aos ferimentos.
O episódio causou grande repercussão nas redes sociais e reacendeu discussões sobre fiscalização e segurança em atrações radicais e parques de aventura.
As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades locais.