Vídeo: mãe cria penteado “morango do amor” para o dia do cabelo maluco



Em um gesto criativo e carinhoso, Gaby, que trabalha com a venda de “morangos do amor”, decidiu homenagear a sobremesa que ajuda no sustento de sua casa no penteado da filha para o Dia do Cabelo Maluco.

Em um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais, a influencer compartilhou o passo a passo da transformação. Gaby demonstrou toda a sua habilidade ao pintar os fios da criança, cuidadosamente, para dar a cor da fruta. Em seguida, adicionou adornos que simulavam a cobertura e o cabo do doce. A finalização, com um toque de glitter, deu o brilho característico do “morango do amor” caramelizado.

O resultado foi um penteado incrivelmente parecido com o delicioso doce, celebrando de forma divertida a atividade que garante o pão na mesa da família.

