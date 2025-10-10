Equipe da ONU chega a Belém definitivamente para a COP 30

A vice-governadora Hana Ghassan, que preside o Comitê Estadual da COP30, recebeu, nesta quarta-feira (8), a equipe técnica da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que desembarcou em Belém para a COP30. O grupo com 25 integrantes chegou na capital paraense e já fica para o evento. Os técnicos vão acompanhar a etapa final de montagem das estruturas e a implementação das logísticas de segurança, saúde, mobilidade e credenciamento do evento, que reunirá milhares de representantes de todo o mundo em novembro.

Tradicionalmente, a equipe da UNFCCC chega ao país anfitrião cerca de 30 dias antes da realização da conferência, para participar da fase final de preparação do evento. Nesse período, o corpo técnico da ONU acompanha a montagem dos espaços oficiais, os testes de segurança e acessibilidade, além da integração entre os sistemas de transporte, saúde, energia e comunicação que garantem o pleno funcionamento da conferência.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, recepcionou os técnicos no Centro de Economia Criativa, localizado no Parque da Cidade, espaço onde será realizada a conferência. O encontro marca o início da fase operacional da COP 30. Construído pelo Governo do Pará, o Parque foi entregue ao Governo Federal e à ONU, que fazem a montagem das estruturas temporárias para a COP. “Estamos muito felizes em recebê-los. Puderam ver que já estamos com praticamente todas as obras prontas e agora entramos na fase da implementação de tudo que já foi estudado e preparado para este evento, que sem dúvida será a melhor COP de todos os tempos”, afirmou a vice-governadora Hana Ghassan.

Além do Parque, o Estado conduziu mais de 30 obras estruturantes que, ao longo dos últimos dois anos, prepararam Belém para sediar o evento. A comitiva desembarcou em Belém às vésperas do Círio de Nazaré, a maior procissão católica do país. “É um evento que recebe milhares de pessoas, muito mais do que estamos esperando para a COP. Sabemos que são públicos diferentes, mas será uma grande oportunidade para vocês verem como Belém está preparada, como as coisas funcionam — alimentação, mobilidade, segurança e sistema de saúde. Além de tudo isso, verão cerca de um milhão de pessoas caminhando nas ruas com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Para, ao final, entenderem que Belém está pronta para receber grandes eventos”, completou Hana.

O encontro contou com a presença de Olmo Xavier, diretor de Infraestrutura da Secretaria de Coordenação da COP 30 (Secop), Flávia Castelhano, diretora de Projetos da Secop, Juliet Kigundu, chefe da Unidade de Coordenação da UNFCCC, Khalid Magzoub, líder da Equipe de Gestão de Reuniões, e Kevin O’Hanlon, chefe de segurança da UNDSS.

“São mais de 30 obras que prepararam Belém para o evento. Este será o legado da COP 30 para a cidade. Da cidade que vocês viram da última vez que vieram e para agora, com as obras entregues, Belém tem uma nova cara”, destacou Olmo Xavier.

A representante da ONU, Juliet Kigundu, ressaltou a importância da parceria entre os governos e a UNFCCC na organização do evento. “A COP 30 é um evento que, se fosse apenas a ONU responsável, não aconteceria. Se fosse apenas o Pará ou o Brasil, também não aconteceria. É o trabalho conjunto de todas as partes envolvidas que torna este evento uma realidade. Por isso estou muito feliz em ver que tudo está bem adiantado e que será um evento incrível”, afirmou Juliet.

