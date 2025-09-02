terça-feira, setembro 2, 2025
Vídeo: mulher viraliza ao aplicar “mata-leão” para acabar com briga de homens

Um vídeo que mostra uma mulher separando uma briga entre dois homens viralizou nas redes sociais. A cena inusitada, que aconteceu no último fim de semana, mostra a mulher aplicando um golpe de “mata-leão” em um dos envolvidos para acabar com a confusão.

A agilidade da mulher surpreendeu quem assistiu ao vídeo, que gerou muitos comentários e risadas na internet. Embora o episódio tenha sido recebido com humor, a gravação também chama a atenção para o número crescente de brigas em locais públicos na cidade.

