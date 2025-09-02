Vídeo: briga generalizada assusta frequentadores da Praça do Povo

Uma briga generalizada foi registrada na Praça do Povo, resultando em tumulto e acionamento das autoridades. O incidente começou após uma discussão entre dois grupos, que rapidamente escalou para agressões físicas.

Testemunhas relataram que o confronto envolveu dezenas de pessoas e causou pânico entre famílias e frequentadores que estavam no local. A Polícia Militar foi chamada para controlar a situação. Ao chegarem, os agentes encontraram diversas pessoas envolvidas na confusão, mas a maioria se dispersou com a aproximação das viaturas.

Apesar da violência, não há informações sobre feridos graves.

Se inscreva no canal: