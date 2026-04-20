Vídeo: Homem recupera celular das mãos de assaltantes e foge durante tentativa de roubo no Ceará

Um homem conseguiu recuperar o próprio celular das mãos de assaltantes durante uma tentativa de roubo na noite deste domingo (19), no município de Crato, na região do Cariri cearense.

De acordo com informações, a vítima reagiu no momento em que os criminosos pediram que ele inserisse a senha para acessar o aparelho. Aproveitando a situação, ele tomou o celular de volta e saiu correndo.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que está apurando o caso e destacou que imagens podem auxiliar nas investigações.

A instituição também reforçou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito em qualquer delegacia. A Delegacia de Polícia Civil de Crato é a responsável pelas investigações na região.