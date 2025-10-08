quarta-feira, outubro 8, 2025
Vídeo: Virgínia ignora haters, brilha em ensaio da Grande Rio e web reage; “Melhorou muito!”

A influenciadora viralizou ao assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio e exibir passos de samba considerados iniciantes.

Virgínia Fonseca está virando o jogo no mundo do samba! A nova rainha de bateria da Grande Rio voltou a viralizar nesta terça-feira (7) ao mostrar sua performance durante um ensaio na quadra da escola. Depois de sofrer duras críticas em sua primeira aparição, a influencer agora colhe os frutos da dedicação: a web apontou uma melhora significativa na sua dança.

Virgínia havia se tornado viral ao assumir o cargo, com seus movimentos de samba sendo amplamente criticados como “malfeitos” e “iniciantes”. A controvérsia ganhou força durante a cerimônia de passagem da coroa, na qual ela sucedeu Paolla Oliveira.

Para o ensaio mais recente, que marca a preparação para sua estreia no Carnaval do Rio de 2026, a influencer apostou em um look à altura: uma produção brilhante e glamourosa com aplicações nas cores vermelho, verde e dourado, que são a marca da escola. Nos registros, Virgínia aparece executando passos mais simples, mas com mais confiança e ritmo.


O vídeo do ensaio rapidamente repercutiu nas redes sociais, e desta vez, o tom dos comentários foi de apoio e reconhecimento da evolução.

“Vão falar que não evoluiu? Impossível,” opinou uma usuária do Instagram.

“Evoluiu, sim! Ninguém nasce sabendo,” pontuou outra internauta.

“Melhorou muito! Capriche nessas aulas,” aconselhou um admirador da influencer.

Com a reação positiva, Virgínia parece ter silenciado os críticos e provado que está levando a sério a preparação para brilhar na Marquês de Sapucaí.

Foto: Reprodução/Instagram (Ygor Marques)

