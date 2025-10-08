Primeira romaria do Círio 2025 ocorre nesta quarta-feira, 08 de outubro

A procissão marca o início das romarias oficiais e destaca os símbolos tradicionais da festividade.

Nesta quarta-feira, 08 de outubro, será realizada a primeira romaria oficial do Círio 2025: o Traslado dos Carros, que terá início às 20h, com concentração em frente à Basílica Santuário.

A procissão foi instituída como romaria oficial em dezembro de 2019, por decisão conjunta da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e da Arquidiocese de Belém. A sugestão partiu do então Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, em reconhecimento à forte participação dos fiéis e à importância dos carros como símbolos da festividade.

Em sua 4ª edição, o Traslado contará com a presença da Imagem Peregrina no carro berlinda, que será ornamentado por Djan Slaviero. O percurso, de cerca de 5 km, seguirá da Basílica Santuário pela avenida Nazaré, travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca) e rua Marechal Hermes, até o estacionamento do Porto Futuro. A duração prevista é de aproximadamente duas horas, reunindo cerca de 30 mil devotos.

Os carros estarão expostos em frente à Basílica durante todo o dia, a partir das 7h. Nesta romaria serão conduzidos: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, Barca Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Saúde e Carro da Sagrada Família.

Conheça os 14 carros do Traslado

Carro da Saúde – Criado em 2021, homenageia Santo Antônio Maria Zaccaria, fundador dos Barnabitas, que também foi médico. Em uma das mãos, o santo segura uma cruz; na outra, a imagem branca de Nossa Senhora de Nazaré da Saúde, distribuída a hospitais em 2020. Representa a fé unida à missão de salvar vidas.

Carro Dom Fuas – Introduzido no Círio em 1805, por ordem da rainha D. Maria I, recorda o milagre de Dom Fuas Roupinho, nobre português salvo de um precipício pela Virgem em 1182. Também remete ao milagre do Brigue São João Batista.

Carro de Plácido – Retrata o caboclo Plácido José de Souza, que encontrou a imagem de Nossa Senhora às margens do igarapé Murutucu. O atual carro foi projetado e doado pela Prefeitura de Ananindeua em 2000.

Carro da Sagrada Família – Criado em 2017 por iniciativa do então pároco de Nazaré, Padre Giovanni Incampo, simboliza o encontro das famílias em torno da fé.

Barca Portuguesa – Uma xavega tradicional de Aveiro, Portugal, enviada em 1971. Representa o instrumento de “pescar cristãos”.

Barca da Guarda Mirim – Introduzida em 1990, substituiu a antiga Barca dos Escoteiros, a pedido dos Escoteiros do Mar.

Carros dos Anjos – Surgiram em 1972 para conduzir com segurança crianças vestidas de anjos, atendendo promesseiros. Hoje, quatro carros reúnem cerca de 200 crianças no dia do Círio.

Barca com Velas – Criada em 1982, foi doada por Chico Fonseca. Representa o chamado à fé cristã, assim como os demais barcos do Círio.

Barca Nova, Barca com Remos e Barca Cesto de Promessas – mantêm o simbolismo de pescar cristãos. O Cesto de Promessas é o local onde fiéis depositam seus pedidos e agradecimentos, que após a festividade são queimados em cerimônia especial.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 114 apoiadores.

Imagem: Rosana Pinto