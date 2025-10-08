quarta-feira, outubro 8, 2025
PARÁ

Icoaraci ganha novo terminal hidroviário turístico: marco para transporte fluvial e turismo em Belém

O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (8/10) o Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, estrutura moderna que promete fortalecer o transporte fluvial e impulsionar o turismo na Região Metropolitana de Belém.

O novo espaço, localizado na Rua Siqueira Mendes, no distrito de Icoaraci, conta com 650 m² de área construída, incluindo guichês para passagens, banheiros acessíveis, restaurantes e lojas. A área operacional de 350 m² possui uma passarela coberta e cinco flutuantes, que garantem mais segurança e conforto para o embarque e desembarque de até 2 mil passageiros por dia.

A inauguração ocorreu em um momento estratégico: às vésperas do Círio de Nazaré 2025, uma das maiores festas religiosas do mundo, e com foco também na preparação de Belém para sediar a COP 30, em 2025. O novo terminal deve reduzir filas e melhorar a experiência de turistas e moradores, especialmente os que se deslocam diariamente para a Ilha de Cotijuba, um dos destinos mais procurados da região.

Além de beneficiar diretamente os cerca de 10 mil moradores de Cotijuba, o terminal vai ajudar a organizar o fluxo de cerca de 27 mil passageiros mensais. Autoridades destacaram ainda que o espaço fortalece a economia local, movimentando o comércio, o artesanato e a gastronomia de Icoaraci e das ilhas vizinhas.

Segundo o governo estadual, a obra faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura para melhorar a mobilidade fluvial, reduzir gargalos no transporte regional e oferecer mais qualidade aos visitantes que chegam para eventos e lazer.

Imagem: Agência Pará

Vídeo: Virgínia ignora haters, brilha em ensaio da Grande Rio e web reage; "Melhorou muito!"
Cosanpa doa 45 mil copos de água aos romeiros do Círio 2025 em Belém

