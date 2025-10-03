Vídeo: Wanderlei detalha sequelas de ataque brutal e leva caso à Justiça

Wanderlei Silva prometeu levar Rafael Freitas à Justiça, defendendo que os atos de agressão devem ser tratados como criminosos.

O lutador Wanderlei Silva usou as redes sociais nesta quarta-feira (1º/10) para detalhar as sequelas físicas decorrentes da confusão após a luta contra Acelino Popó Freitas. Ele ainda anunciou que processará Rafael Freitas, que o nocauteou durante a invasão ao ringue.

“Todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça e eu vou atrás dela”, declarou o ex-atleta de MMA.

Em sua publicação, Wanderlei desabafou sobre a agressão: “As consequências de um ataque traiçoeiro e que já tinha sido anunciado, a indignação, a dor e a revolta de quem deveria ter sido protegido e que hoje suporta os traumas físicos e psicológicos de uma ação criminosa.”

Lesões e Detalhes da Agressão

Wanderlei relatou que a agressão, cometida pelo filho de Popó, resultou em lesões graves. O lutador afirmou ter levado dois socos na nuca e um no rosto, que o fez desmaiar. Os golpes, segundo ele, causaram fraturas nas duas órbitas oculares (cavidades do crânio que envolvem os olhos) e quatro pontos do nariz quebrados.

“Fui agredido de maneira criminosa pelo filho do Popó. Abriu um corte que precisou de sete pontos,” relatou Wand.

Relembre a Confusão

A luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, ocorrida na madrugada do último domingo (28/9), foi encerrada no quarto round. Wanderlei foi desclassificado por tentar atingir o tetracampeão mundial de boxe com a cabeça em três momentos.

Após Popó ser declarado campeão, uma confusão generalizada tomou conta do ringue. Wanderlei deixou o local com múltiplos hematomas e precisou ser encaminhado de ambulância ao Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo, devido à gravidade das lesões.

