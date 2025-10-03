sexta-feira, outubro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Belém ganhará Pontos de Informação Turística bilíngues para receber visitantes da COP30

O Ministério do Turismo anunciou que Belém contará com Pontos de Informação Turística (PITs) em locais estratégicos da cidade para atender os visitantes da COP30. A iniciativa prevê atendimento em idioma bilíngue e será parte da estratégia de acolhimento para o grande público que deve comparecer.

A expectativa é de que Belém receba cerca de 40 mil visitantes durante o evento. Para atender essa demanda, os PITs serão instalados em pontos de grande circulação, como o Aeroporto Internacional, a Estação das Docas, os arredores da Basílica de Nazaré e nas zonas verde e azul designadas para a COP.

Nos pontos de informação, os visitantes terão acesso a:

Roteiros culturais, gastronômicos e de ecoturismo

Orientações sobre transporte, saúde e segurança

Totens digitais e estandes temáticos

Materiais informativos com foco em sustentabilidade

O protocolo que viabiliza esses PITs envolve parceria entre o Ministério do Turismo, a Secretaria Extraordinária da COP30, a Embratur, o governo estadual do Pará e a Prefeitura de Belém.  O ministro Celso Sabino afirmou que essa estrutura ajudará a mostrar “ao mundo o potencial do Pará e do Brasil”, oferecendo uma experiência acolhedora e informada.

Além de funcionar durante a COP, espera-se que os pontos de informação turística permaneçam ativos como legado para o turismo cultural, de natureza e comunitário da capital e do estado.

Imagem: Agência Brasil

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Claro, TIM e Vivo se unem para levar conectividade inédita à Ilha do Combú, em Belém, antes da COP 30
Próximo artigo
Vídeo: Wanderlei detalha sequelas de ataque brutal e leva caso à Justiça

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,261FansLike
3,601FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315