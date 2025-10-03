Belém ganhará Pontos de Informação Turística bilíngues para receber visitantes da COP30

O Ministério do Turismo anunciou que Belém contará com Pontos de Informação Turística (PITs) em locais estratégicos da cidade para atender os visitantes da COP30. A iniciativa prevê atendimento em idioma bilíngue e será parte da estratégia de acolhimento para o grande público que deve comparecer.

A expectativa é de que Belém receba cerca de 40 mil visitantes durante o evento. Para atender essa demanda, os PITs serão instalados em pontos de grande circulação, como o Aeroporto Internacional, a Estação das Docas, os arredores da Basílica de Nazaré e nas zonas verde e azul designadas para a COP.

Nos pontos de informação, os visitantes terão acesso a:

Roteiros culturais, gastronômicos e de ecoturismo

Orientações sobre transporte, saúde e segurança

Totens digitais e estandes temáticos

Materiais informativos com foco em sustentabilidade

O protocolo que viabiliza esses PITs envolve parceria entre o Ministério do Turismo, a Secretaria Extraordinária da COP30, a Embratur, o governo estadual do Pará e a Prefeitura de Belém. O ministro Celso Sabino afirmou que essa estrutura ajudará a mostrar “ao mundo o potencial do Pará e do Brasil”, oferecendo uma experiência acolhedora e informada.

Além de funcionar durante a COP, espera-se que os pontos de informação turística permaneçam ativos como legado para o turismo cultural, de natureza e comunitário da capital e do estado.

