São Paulo planeja megashows no MorumBis para o centenário

Clube renovou contrato com a Live Nation até o fim de 2031

Manuella Dal Mas, da CNN

O São Paulo Futebol Clube renovou a parceria com a produtora Live Nation até o final de 2031 e já projeta uma série de grandes shows para comemorar seu centenário, que será celebrado em 2025.

Convidado do CNN Esportes S/A deste domingo (27), Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo, explicou que o estádio do MorumBis seguirá sendo palco de atrações internacionais, como parte da estratégia do clube para diversificar receitas e manter a estrutura da arena.

“Esse acordo com a Live Nation nos traz uma receita importante para o clube e para o equipamento, e nos traz uma exposição também importante”, afirmou o dirigente.

A nova fase da parceria prevê exclusividade para grandes shows no estádio.

Veio a proposta de: ‘Vamos até o Centenário, que é 2030, você assegura que vai estar trazendo os grandes artistas para o Morumbi e garante que vai ter o palco liberado para você.’ E a gente já começa a trabalhar para trazer, em 2030, os grandes artistas para o show, para o estádio, para a gente comemorar o nosso centenário.Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo

Toni explicou que, quando se anuncia um show internacionalmente relevante, o São Paulo consegue uma valiosa exposição internacional. Trata-se de uma receita importante para o clube e para o patrocinador.

Entre outubro e novembro de 2025, o estádio receberá apresentações de artistas como Dua Lipa, Linkin Park, Imagine Dragons e Oasis.

A escolha do estádio se apoia em vantagens estruturais e localização.

Veja só, é um estádio antigo. Por ser um estádio antigo, tudo no Morumbi é colossal, é grande. As rampas de acesso são grandes, a entrada do público é facilitada, a entrada dos equipamentos. (…) A localização é uma vantagem muito grande. Nós estamos em um lugar privilegiado da cidade.

Com mais de 50 anos desde a inauguração, o MorumBis mantém sua estrutura original. A manutenção, no entanto, exige altos custos.

“Você vai no estádio, vê que o estádio é bonito, bem cuidado, nós temos um ótimo gramado, as cadeiras… é uma preocupação muito grande do São Paulo. Uma boa zeladoria”, destacou o diretor.

Investimento abrangente

Para sustentar a operação, o clube transformou o estádio em um centro multiuso, que também recebe festas, tours e eventos diários.

“O estádio abre todos os dias às 6 horas da manhã (…). Nós temos lá uma academia e um centro de reabilitação física. O estádio fecha às 23 horas porque temos seis ou sete restaurantes. […] Tem comida japonesa, carne, comida árabe, comida italiana. Vamos ter agora um restaurante espanhol. Temos buffet infantil que recebe festas quase diariamente”, disse Toni.

Em média, 6 mil pessoas passam pelo estádio por semana, segundo o dirigente.

O clube também investe em plataformas digitais para aumentar a receita.

“Temos o ring LED, o maior da América Latina. Monetizamos os painéis, os telões, os camarotes. A gente faz em média entre 30 e 35 jogos por ano. Isso é uma receita muito importante, mas sozinho não paga a conta.”

