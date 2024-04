Exposição inclusiva “Cores e Texturas” é atração de domingo na sede social da AP

Neste domingo, 07, será realizada mais uma edição do Circular Campina Cidade Velha e uma das atrações é a exposição “Cores e Texturas”, composta de obras assinadas por 10 artistas visuais, todos incluídos no espectro autista, que ficará aberta para o público no Terrace AP, localizado na sede social da Assembléia Paraense (Av. Presidente Vargas, 762), das 10h às 16h.

O diretor artístico-cultural do clube, Thiago Lima, curador da exposição, destaca que as obras dos artistas não refletem apenas suas experiências únicas e autênticas, mas desafiam estereótipos, incentivando o público a expandir sua compreensão e percepção sobre arte e os artistas.

“Ao mostrar a diversidade de talentos e expressões artísticas, estamos contribuindo para uma narrativa mais completa e inclusiva da experiência humana. Além disso, ao destacar e valorizar estas obras, oferecemos oportunidades de empoderamento e reconhecimento para esses artistas, fortalecendo sua voz e contribuição para o mundo da arte e da cultura.”, avalia.

Os artistas participantes são Yanne Antunes; Beatriz Pereira; Alexandre Martins; Kattari Dias; Marcela Soares; Samuc; Lucas Quaresma; Sachie Ishigaki; Augusto Silva Além e Yuri Vale.

A jovem Beatriz Pereira, 20 anos, participa pela quinta vez de uma exposição. Ela é autodidata e suas obras trazem uma gama de cores, que mostra o lúdico e o cotidiano de forma alegre e suave. A artista, que já produziu 38 telas, trabalha com tinta acrílica e nela faz estudos de luz, sombra e profundidade.

Sachie Ishigaki, 18 anos, é outra artista autodidata. Conta que, desde criança, gosta de desenhar, mas não se lembra ao certo quando começou. “Desenho há tanto tempo que agora é mais um hábito do que um hobby. E gosto muito de consumir artes no geral.”, ressalta. Na exposição, apresentará quatro pinturas, todas em tela e tinta de tecido.

Os personagens da Marvel também estarão na mostra. São interpretações do artista autodidata Lucas Quaresma, 30 anos. Serão 07 obras, onde ele utiliza como técnica a arte digital com impressão em MDF. Fã de todos os filmes da franquia, Lucas já desenhou cerca de 40 personagens, e suas versões já foram reconhecidas e registradas pela Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro.

Lucas é formado em Design de Produtos. Seu maior interesse é pelo desenho gráfico, o que o levou a um patamar de maior conhecimento sobre o tema. É autor da coleção de histórias em quadrinhos “HQ’s do Lucas” e, sempre que pode, participa de oficinas dentro dessa área de atuação.

O curador Thiago Lima acrescenta que a exposição celebra a riqueza e a variedade desses talentos que enriquecem a cultura paraense. “Dessa forma, reconhecemos e celebramos a diversidade de perspectivas e experiências que existem dentro de nossa potente e diversa comunidade artística.”, avalia.

Evento também terá Feira de Artesanatos

O espaço também contará com uma feira de artesanatos, com uma diversidade de produtos para comercialização, como biju, crochê, materiais educativos produzidos artesanalmente e guardanapos pintados.

Alguns dos artigos estão relacionados com o Mês da Conscientização do Autismo, como os da artesã Ana Aguiar. “Vai ter produtos em crochê, brincos, bolsas, mas também produtos voltados para a causa autista, como botons , cordões de identificação etc.”, destaca.

Além de Ana Aguiar, da Belly Crochê, a feira contará com outros 10 expositores (ACI Soluções em Inclusão; Di Crochê; Teartistas, Bela Mey; Yleus; Quadros da Bia, SABER; Shellen Sarraff; Mundo da Arte e Cristais de Luna).

Serviço: A exposição “Cores e Texturas”, com obras de 10 artistas visuais (incluídos no espectro autista) e a Feira do Artesanatos ficarão abertas ao público neste domingo, 07, na sede social da Assembleia Paraense (Av. Presidente Vargas, 762), das 10h às 16h.