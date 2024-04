Circular campina Cidade Velha realiza a primeira edição de 2024

O primeiro Circular Campina Cidade Velha chega redondo, completando 50 edições, desde que surgiu em 2013, como uma iniciativa da sociedade civil, que abriu as portas de seus empreendimentos criativos, sediados no centro histórico de Belém. A programação reúne 41 espaços e ações que estarão disponíveis e acessíveis ao público das 8h às 20h, com entrada gratuita.

O circuito está recheado de exposições, degustações, lançamentos de cardápios e de catálogo de mostra artística, como é o caso do Espaço Cultural Banco da Amazônia, que se abre com a exposição “(Re) Enquadrar”, do artista plástico Johnatan Ryder e a mostra Coreografias do Impossível, mostra da Bienal de São Paulo, no Museu de Arte de Belém.

Na Kamara Kó Galeria tem oficina e exposição do fotógrafo Miguel Chikaoka, que participa ainda, às 16h, do café Fotográfico da Fotoativa. Comidinhas, gastronomia, música também serão pontos altos neste domingo.

Nesta primeira ação, em 2024, o projeto chega com novos espaços, como o Restaurante Celeste, mais um empreendimento que abre no bairro da Cidade Velha, apostando no Circular e na movimentação cultural dos bairros históricos.

A chef e proprietária é Esther , que também é chef do Restô do Porto, e passou por restaurantes estrelados nos Estados Unidos, México, Suíça e Espanha, onde se especializou na culinária do produto.

Já, a Avintura Vinhos Finos é uma empresa paraense que se destaca por sua abordagem única e inspiradora no mundo dos vinhos. Fundada em 2020 pelo casal com deficiência visual, Núbia de Freitas e Thonmys Athos, a Avintura transcende as adversidades e oferece uma experiência sensorial inigualável.

Haverá dois passeios, o Circuitinho, com a novidade da saída da frente do Theatro da Paz e parada na Kamara Kó Galeria para uma homenagem à idealizadora do Circular Makiko Akao, e na Igreja Nossa Senhora do Homens Pretos.

O Roteiro Geo-Turístico rende mais homenagens ao Ver-o-Peso pelos seus 397 anos. A saída será ali do terminal hidroviário da Estação das Docas. Outra novidade é a itinerância do Ateliê Jupati, que ocupará com vasta programação o Bar do Seu Bené, na Cidade Velha.

Tem opção para crianças também no Mercado do Porto do Sal, que se despede do Mastarel, uma obra de arte instalada no topo do mercado, iniciativa do projeto homônimo inaugurado em dezembro de 2023.

A influência arquitetônica mourisca, proveniente do norte da África, deixou sua marca no Mercado do Porto do Sal como um vestígio da influência construtiva portuguesa, que por sua vez absorveu elementos desses povos.

Inaugurado em 1933 como um centro vital para o abastecimento e distribuição de produtos provenientes da região das ilhas, o Mercado do Porto do Sal, por iniciativa do Projeto Mastarel, liderado pela artista Elaine Arruda em colaboração com o mestre de carpintaria naval João Aires, recebeu uma intervenção significativa. Também será possível visitar a exposição dentro do mercado, que abriga, ainda, a programação do Coletivo Aparelho.

Já a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, através do Fórum Landi, promoverá a oficina “Observação Arquitetônica no Centro Histórico” oferece uma imersão na arquitetura histórica de Belém, onde características marcantes se entrelaçam ao longo do tempo, enriquecidas por novos usos e adaptações.

Essa parcela da história nos convida a refletir: que lições do passado podem nos auxiliar na resolução dos desafios atuais? Durante essa oficina, convidamos você a observar os detalhes intrincados do seu entorno por meio de registros fotográficos, compreendendo as influências históricas, culturais e sociais que moldaram cada construção. Essa ação acontece das 8h30 às 11h, com saída do Forte do Presépio. Ponto final: Fórum Landi (R. Siqueira Mendes, 60).

Confira a programação completa também no site www.projetocircular.org e pelo Instagram @circularcampinacidadevelha