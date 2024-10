1º lote: distribuidora de energia abre as Inscrições para a Corrida Equatorial

Evento, no dia 17 de novembro, terá três categorias com caminhada de 3,5 km e corridas de 5 km e 10 km. Concentração será no Portal da Amazônia.

Nesta terça-feira, 15, iniciam as inscrições do 1º lote da Corrida Equatorial que será realizada no dia 17 de novembro, em Belém. Os interessados podem competir na caminhada de 3,5 km e nas corridas de 5 km e 10 km. A inscrição pode ser feita no site www.centraldacorrida.com.br no valor de R$ 50 e mais 1 kg de alimento que deve ser entregue no dia da retirada do kit da prova. O 2º lote será aberto no dia 17 de outubro

A concentração para a corrida será realizada no Portal da Amazônia, a partir das 5h, com largada às 6h para todas as categorias. Os kits da corrida deverão ser retirados com a apresentação de documento de confirmação da inscrição e um documento oficial com foto. O local será avisado posteriormente.

Renata Sade, da área de Comunicação e Marketing da Equatorial, comenta sobre a expectativa do evento que será realizado pela primeira vez na capital paraense.

“A Equatorial Pará ao distribuir energia tem o compromisso com a qualidade de vida dos paraenses. A Corrida Equatorial é mais uma ação que demonstra essa preocupação da distribuidora com a saúde e bem-estar da população”,ressalta Renata.

A premiação incluirá medalhas para todos que concluírem as provas e troféus para os primeiros colocados em cada categoria. Informações adicionais estão disponíveis no site do evento e canais de comunicação da Equatorial Pará.

Serviço:

Inscrição 1º Corrida Equatorial

Onde: www.centraldacorrida.com.br

Quando: a partir desta terça-feira, 15

Quanto: R$ 50 + 1 kg de alimento