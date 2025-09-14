Sociedade civil interessada em compor a delegação brasileira na COP30 já pode registrar interesse para o credenciamento

O prazo vai até 30 de setembro e as inscrições são feitas pela Internet. Podem se candidatar ONGs, movimentos sociais, empresas, associações do setor produtivo, coletivos, povos tradicionais, sindicatos e instituições acadêmicas

Por Governo do Pará (SECOM)

O prazo vai até 30 de setembro e as inscrições são feitas pela Internet. Podem se candidatar instituições e representantes da sociedade organizada que possuem interesse em fazer parte da delegação nacional na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP30). O prazo segue até o dia 30 de setembro para o registro do interesse no credenciamento. As inscrições das candidaturas são feitas única e exclusivamente pela Internet, por meio de formulário disponível no Portal do Brasil Participativo [link abaixo].

Os delegados têm acesso à Zona Azul (Blue Zone), que é o espaço onde ocorrem as negociações oficiais e reuniões técnicas da COP30. A delegação brasileira é caracterizada pela diversidade da sociedade mobilizada em torno da justiça climática.

Podem se candidatar a fazer parte da delegação nacional, representantes de três setores:

1. Sociedade civil organizada: Organizações Não Governamentais (ONGs), movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, coletivos, entidades sindicais e instituições acadêmicas (faculdades e universidades).

2. Privado: Organizações, associações representativas do setor produtivo.

3. Subnacionais: Representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de Estados, Municípios e do Distrito Federal.

A confirmação do credenciamento será feita pela UNFCCC, ao final do processo, por meio de e-mail com as orientações para a retirada das credenciais.

Povos indígenas – O credenciamento para as comunidades e povos indígenas será conduzido pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), também de forma online.

Serviço: Registro de interesse da sociedade civil integrar a delegação nacional na COP30

Prazo para se candidatar: de 12 a 30 de setembro

Inscrições: Pela internet, por meio do Formulário do Portal Brasil Participativo.



Foto: Raphael Luz / Agência Pará