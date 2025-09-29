Vision Quest | Paul Bettany fala sobre os temas abordados na série

Visão fez sua estreia no MCU em Vingadores: Era de Ultron (2015)

2 min de leitura

Júlia Henn

O ator Paul Bettany, intérprete do sintezóide Visão no MCU, falou sobre a série Vision Quest durante sua participação na Los Angeles Comic Con neste sábado (27).

“É sobre trauma intergeracional“, disse o ator. “Pais e filhos em negação sobre dor e em negação da sua própria verdade, é sobre aceitar quem e o que você é.“

A fala de Bettany dá abertura para os fãs teorizarem se Tommy Maximoff, o Célere, aparecerá na série e se isso significa que ele se juntará ao irmão Wiccano (Joe Locke) em breve no MCU. Outra interpretação possível é que Vision Quest deve explorar a relação entre Ultron (James Spader) e Visão.

Tudo sobre Vision Quest

Vision Quest, a série dedicada ao Visão, terá apenas versões humanas dos seus personagens robóticos, incluindo o protagonista vivido por Paul Bettany e o vilão Ultron. A decisão foi tomada pelos produtores para economizar custos nos efeitos visuais.

Vision Quest foi criada por Terry Matalas, que também é o showrunner, produtor e diretor. Paul Bettany retorna como o personagem-título e se junta aos atores da Marvel que retornam: James Spader como Ultron e Faran Tahir como Raza. Emily Hampshire viverá a sofisticada inteligência artificial E.D.I.T.H. (Even Dead I’m The Hero ou Mesmo Morto, Sou Herói), o sistema de segurança e defesa em realidade aumentada de Tony Stark (Robert Downey Jr.). T’nia Miller interpretará Jocasta, Todd Stashwick interpretará o Paladino, e Orla Brady será Sexta-Feira.

Vision Quest tem previsão de estreia para 2026 no Disney+ como parte da Fase Seis do Universo Cinematográfico Marvel.