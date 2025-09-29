Presidente do Santos abre o jogo e projeta retorno de Neymar

Astro tem lesão no músculo reto femoral da coxa direita e deve ser desfalque por pelo menos um mês

Luccas Melo, da Itatiaia

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, atualizou a situação médica de Neymar antes da partida contra o Bragantino, neste domingo (28), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Segundo o dirigente, apesar das especulações, o astro deve retornar aos gramados ainda neste ano. A expectativa no Peixe é poder contar com o jogador nas rodadas finais da competição nacional.

“Neymar teve uma contusão após uma sequência interessante de jogos consecutivos, colaborou com a equipe. Temos jogadores, como Bontempo, Victor Hugo, mais jovens, e estão com contusões semelhantes à do Neymar. A questão da contusão cria-se uma repercussão maior por ser ele. Deve ser tratado como os demais. Santos tem equipamentos e estamos recuperando ele. O que nós temos de orientação é que deve retornar antes do fim do Brasileiro”, disse Marcelo Teixeira ao canal De Olho no Peixe.

Neymar se lesionou durante um treino do Santos no último dia 18, no CT Rei Pelé. Ele alegou dores na região da coxa direita e não participou mais das atividades com o elenco desde então. O Alvinegro confirmou a situação do jogador no dia seguinte.

Ele já realiza trabalhos de fisioterapia, mas deve ser ausência para a equipe de Vojvoda por pelo menos um mês.

O Santos enfrenta o Bragantino neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão, fora de casa.

Raul Baretta / Santos