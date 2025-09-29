Paysandu bate o líder por 4 a 2 fora de casa e deixa acesa chama de continuar na Série B

Depois de dez jogos sem conseguir vencer, o Paysandu ressurgiu como fénix das cinzas e aplicou uma derrota por 4 a 2 contra o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma, jogando fora de casa em partida válida pela 29ª Rodada. O jogo foi na tarde deste domingo, 28, e teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Foi uma partida de seis gols, na qual, o Paysandu entrou em campo apático e sofreu o primeiro gol logo aos primeiros minutos. Último na tabela para o rebaixamento, o Bicola terminou vencendo de forma épica, o qual seja, de virada, ascendendo na Fiel a esperança de continuar na Série B. Os gols foram marcados por Reverson, Garcez e Marlon. Ainda teve a lei do ex, pois Nicolas e Jhonata Robert descontaram para os catarinenses.

O jejum vinha desde julho para os bicolores agora ao comando do experiente Márcio Fernandes que, finalmente, conquista a primeira vitória desde que voltou com a finalidade de salvar o Papão da Curuzu da degola para a Série C do Brasileiro.

Agora é preparar a equipe para enfrentar o Cuiabá, na próxima quinta-feira, dia 2, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, diante da Fiel, o 12º jogador em campo.

O JOGO

Ao entrar no gramado do Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, Santa Catarina, a equipe do Paysandu estava retraída, a observar os donos da casa firmes em busca de mais uma vitória que parecia estar sacramentada, isso tudo, levando em consideração a Lei do Ex, no caso, o Nícolas e o primeiro gol no marcador do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ aos 13 minutos da etapa inicial, quando Jhonata Robert bateu no cantinho de Matheus Nogueira: 1 a 0 para o Criciúma.

Depois disso, o Criciúma quase fazia um novo gol, mas houve uma breve confusão, finda a qual, Reverson chutou certeiro e empatou: 1 a 1.

Pronto! O Pauysandu se acordou!

A partir daí, o que se via era um Bicola diferente, ofensivo, correndo para o ataque. Aos 42, Garcez virou o jogo: 2 a 1.

A euforia se acabava em mais quatro minutos. Nícolas, ex-ídolo do Bicola, empatou para o Criciúma aos 48: 2 a 2.

SEGUNDO TEMPO

O Papão voltou confiante, com intensidade e mandou brasa ante aos ataques do Tigre. Marlon, entretanto, não perdoou e marcou 3 a 2. Nesta altura, os catarinenses já estavam com dez jogadores, haja vista a expulsão de Felipinho.

Aos 33, Garcez, o camisa 10, lacrou a partida: 4 a 2. Nesta altura, muitos torcedores do Tigre já deixavam o campo, pois a festa era bicolor em Criciúma.

Com a vitória, o Papão vai a 25 pontos.

Texto: Nazaré Sarmentoi/Edição: Roberto Barbosa/Imagens: Jorge Luís Totti