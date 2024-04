A disputa pela Prefeitura de Ananindeua

Já dizia o falecido deputado federal Gerson Peres que em política “só não se viu boi voar”. Esse é um ditado popular antigo, mas que permanece atual. É o caso do município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém que, para as eleições municipais de outubro deste ano, já conta com três postulantes à prefeitura. São eles o atual prefeito Dr. Daniel Santos, candidato nato à reeleição que pode vir com Manoel Pioneiro como vice; o deputado Federal Antônio Doido e o ex-deputado estadual e ex-vereador Miro Sanova.

Dr Daniel rompeu politicamente com o governador Helder Barbalho e saiu do MDB filiando-se ao PSB de Cássio Andrade. Ele quer se reeleger prefeito de Ananindeua e concorrer, dentro de dois anos, ao cargo de governador do Estado, contrariando Helder, que tem outro pensamento para sua sucessão.



Resta saber se Manoel Pioneiro, que tem ligações históricas com a família Barbalho, vai embarcar nessa aventura política, não obstante o fato de o Dr Daniel ser um nome forte na vida política paraense.



Por sua vez o Deputado Federal Antônio Doido, do MDB, já tem experiência de dirigir um Município. Ele foi eleito em 2016 Prefeito de São Miguel do Guamá, mas não se reelegeu em 2020 para o mesmo cargo. Então, se candidatou em 2022 a Deputado Federal e foi eleito com 126.535 votos, dos quais 3.483 em Ananindeua. Ele terá o apoio do governador Helder Barbalho para enfrentar o Dr Daniel Santos.



Já Miro Sanova tem todo um passado politico em Ananindeua, foi vereador, secretário municipal e deputado estadual.



Na última eleição, Miro Sanova concorreu ao cargo de deputado federal, porém não conseguiu se eleger.



O cenário político vem se clareando, mas é inconteste a liderança do governador Helder Barbalho e o.prestígio do Dr Daniel que só deixou o MDB porque deseja concorrer ao governo do Estado em 2026.



Entretanto, analistas políticos relembram que, em 1994, Jarbas Passarinho estava cotado pelas pesquisas para vencer no primeiro turno com 70% e perdeu no segundo turno para Almir Gabriel ao governo estadual. Assim, não há vitória antes das urnas apuradas.

