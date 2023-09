DE REPENTE…

Estudo inédito mostra a falta de investimentos oficiais em políticas públicas de proteção nas terras indígenas brasileiras. ///// O levantamento atesta que a maioria dos financiamentos vem de cooperação internacional e filantropia. ///// No mínimo, estranho, quando se observa que o governo brasileiro vem fazendo acordos de cooperação técnica internacional, investindo no exterior etc. ///// Acidente com moto-gás, nesta semana, na Avenida Água Cristal, mostra duas coisas: essas empresas não fazem manutenção em seus veículos; as águas do canal Água Cristal estão super poluídas, cheias de entulho, um grande prejuízo ao meio ambiente, já que o local é frequentado por garças típicas da região de Belém. ///// Um levantamento recentemente feito em Belém mostra que há uma grande quantidade de “empresas” clandestinas de serviço de venda e entrega de botijões de gás. ///// Na clandestinidade, esses negócios trabalham com funcionários sem carteira assinada, sem carteira de habilitação e com equipamentos carentes de manutenção, exemplo claro, o acidente ocorrido nesta semana, na Marambaia. ///// O moto-entregador quebrou a perna e o braço e a coisa poderia ter sido pior, disseram testemunhas à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ. ///// Interpelada sobre a contaminação por gases tóxicos na região do Aterro Sanitário de Marituba, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade esclareceu que não tem ingerência sobre o empreendimento, que é da iniciativa privada prestando serviços para o Estado e os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. ///// Aventada a possibilidade de ser feito um empreendimento para reber o lixo dos três municípios em Bujaru ou Acará, as populações se uniram para dizer em alto e bom som que não aceitam. ///// E fizeram isso de forma bem clara, ao interditarem um trecho da Rodovia Alça Viária. ///// Bomba: foi encaminhado à Justiça Criminal um pedido de impronuncia no caso da morte do ex-prefeito de Tucuruí Jones Willian. Nos documentos, no caso a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Pará através do GAECO, representa uma reviravolta no caso Jones Willian. ///// Um delegado e cinco investigadores teriam sido corrompidos por particulares, entre eles o atual prefeito de Tucuruí, para manipular as investigações da morte do ex-prefeito.